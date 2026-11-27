La alternativa formación que alista Colo Colo para enfrentar a Deportes La Serena
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Colo Colo dispondrá de un equipo alternativo para recibir a Deportes La Serena este sábado a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental por la penúltima fecha de la Liga de Primera.
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