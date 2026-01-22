Lucas Cepeda se despidió de Colo Colo: "Eternamente agradecido"

El delantero Lucas Cepeda se despidió de Colo Colo, mediante un mensaje en redes sociales, tras confirmarse su salida del cuadro de Macul.

"Gracias por estos dos años. Me siento un jugador afortunado de vestir estos colores, momentos maravillosos con ustedes! Eternamente agradecido", escribió Cepeda en sus historias de Instagram.

El atacante tiene como nuevo destino España donde jugará en Elche, equipo de la Primera División.