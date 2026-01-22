Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.8°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Lucas Cepeda se despidió de Colo Colo: "Eternamente agradecido"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero deja el club tras dos temporadas.

Lucas Cepeda se despidió de Colo Colo:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero Lucas Cepeda se despidió de Colo Colo, mediante un mensaje en redes sociales, tras confirmarse su salida del cuadro de Macul.

"Gracias por estos dos años. Me siento un jugador afortunado de vestir estos colores, momentos maravillosos con ustedes! Eternamente agradecido", escribió Cepeda en sus historias de Instagram.

El atacante tiene como nuevo destino España donde jugará en Elche, equipo de la Primera División.

Imagen foto_00000024

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada