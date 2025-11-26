Mosa: Arturo Vidal es un jugador de Colo Colo que tiene contrato renovado hasta 2026

Aníbal Mosa, presidente del directorio de Blanco y Negro, ratificó la continuidad de Arturo Vidal para la próxima temporada, remarcando que Colo Colo "respeta" los contratos.

"Los contratos que firma Colo Colo, más allá si después nos gusta o no, los respetamos. Arturo Vidal es jugador de Colo Colo que tiene su contrato renovado hasta 2026", aseguró Mosa tras la reunión de directorio.

Mosa también habló sobre la planificación del plantel para la próxima temporada, considerando la alta inversión realizada en 2025, y sostuvo que el plan es seguir manteniendo un equipo que pueda competir.

"La inversión que hicimos este año es una de las más altas que ha hecho Colo Colo en su historia. Los resultados y el comportamiento de situaciones con la hinchada hicieron que no brillaran; pero efectivamente haremos un análisis después del partido con Audax Italiano (en la última fecha); pero igual tenemos que tener un equipo competitivo", explicó.

Finalmente, recalcó que la clasificación a la Copa Sudamericana es "es importante por lo económico, pero más por la reputación internacional".

"Todos los años Colo Colo tiene que estar metido en copas internacionales", sentenció.

El próximo partido de Colo Colo será el viernes, ante Cobresal, a las 18:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio El Cobre, en la penúltima fecha de la Liga de Primera.