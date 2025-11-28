Ortiz vivió una pesadilla en El Salvador: No entramos nunca en el partido, hay que aceptar la derrota

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, realizó una frontal autocrítica tras la derrota de 3-0 a manos de Cobresal en la penúltima fecha de la Liga de Primera, que complicó seriamente las opciones albas para acceder a la próxima Copa Sudamericana.

"No entramos nunca en el partido. Si bien tuvimos empuje e intentamos de alguna y otra manera contrarrestar, es un resultado que –por lo que hizo el rival– fue merecido y hay que aceptar la derrota. No entramos nunca en un partido tan importante como lo era este", señaló en conferencia de prensa.

"Vuelvo a decir; no estuvimos precisos, no nos metimos nunca en el partido. Sabíamos lo que íbamos a encontrar del rival. A lo largo del partido hubo muchas imprecisiones, nunca agarramos la idea del vuelo de la pelota en la altura, muchos remates desde afuera ineficaces, pequeños y grandes errores que cuestan caro", remarcó.

Sobre los bajos rendimientos individuales en El Salvador, el DT expresó: "Trato de buscar lo mejor para el equipo. No resultó y el responsable soy yo. Hicimos los cambios y me quedo con el ímpetu de siempre querer ir a buscar el marcador. Tuvimos ocasiones claras pero no fueron suficientes".

"En líneas generales, no tuvimos un partido como lo que veníamos mostrando. Volvemos a no depender de nosotros y bueno, a esperar lo que sucede y ojalá tener de nuevo en nuestras manos, en casa, poder clasificar a una copa internacional", cerró en miras a la última fecha.

El "Cacique" debe esperar que Palestino y Audax Italiano pierdan sus partidos de este fin de semana para tener mejores oportunidades. De todas maneras, el conjunto albo está obligado a vencer a los "itálicos" en la jornada final y esperar otros resultados.