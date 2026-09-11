Ortiz y su futuro en Colo Colo: "No me genera ningún tipo de ansiedad"

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, habló en conferencia de prensa de cara al duelo de este fin de semana contra Deportes Concepción y respondió con calma a la situación sobre su continuidad en los albos, que aún no está resuelta.

"Es un tema de ansiedad que generan ustedes (los periodistas), a mí no me genera ningún tipo de ansiedad. No me voy a salir del enfoque que es el día domingo. Los jugadores tienen que estar en la misma línea, ayer el presidente (Aníbal Mosa) se manifestó de manera correcta", expuso.

Cabe recordar que Mosa reafirmó que las renovaciones se verán a final del campeonato: "El entrenador no tiene su renovación. No podemos nosotros saber qué es lo que va a pasar si es que no tenemos los objetivos definidos. Cuando estén los objetivos definidos, hay que partir por la cabeza".

Ortiz reiteró: "Entiendo el trabajo de ustedes, entiendo la situación que hay de varios jugadores y la mía, pero el enfoque está en el día domingo. Cada uno tiene la libertad de opinar lo que quiera, es respetable, pero yo estoy tranquilo. Saben la manera en que me manejo; me enfoco en el domingo".

En cuanto a la situación similar de Arturo Vidal, valoró que su aporte al plantel como "un jugador de experiencia que siempre te da un extra". Sin embargo, "cuando esté un poco más clara la situación en todo sentido me sentaré —si es que continúo— con el presidente y evaluaremos cada caso de cada jugador para el año siguiente con Copa Libertadores".

"Soy de la idea de que el trabajo, a la corta o a la larga, da resultados. Hoy vivimos un presente donde todo el mundo está feliz, eso quiere decir que el trabajo da resultado. Vivo el día a día, no soy de proyectarme ni visualizar cosas que no pueden llegar a suceder, pero feliz de estar en una institución donde la historia y la marca es nacional e internacional", expresó el técnico.

Sobre el partido ante Deportes Concepción, el "Tano" informó la ausencia de Joaquín Sosa para no apurar su recuperación de una lesión. Además, confirmó la titularidad de Vozinha en portería, felicitándolo por su nominación al Premio Yashin del Balón de Oro: "Bien merecido lo tiene. Sus actuaciones en el Mundial han sido extraordinarias. Le dije que lo disfrute porque estas cosas no suceden todos los años".

"Nosotros tenemos las precauciones, no de un solo jugador, sino del equipo entero. Concepción en este último semestre con su nuevo entrenador ha hecho un buen inicio, incluso ha igualado partidos con nosotros en victorias y empates. Tener cuidado de un solo jugador, estaríamos cometiendo un error", analizó.

Ortiz también abordó su encuentro con Mirko Jozic en el Estadio Monumental: "Soy un afortunado de conocerlo, no lo conocía. Es un placer escuchar las palabras de un entrenador que ha logrado algo único para Colo Colo y para el país. Ojalá el día de mañana tener la posibilidad de ganar una Copa Libertadores".

"La energía que tiene Mirko, para un entrenador es muy bonita recibirla. Ojalá me pase la receta (de ganar la Copa Libertadores) más que la energía para poder lograrlo", añadió entre risas. "Todos estamos contentos de que pueda compartir su experiencia", expuso.