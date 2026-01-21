[VIDEO] Barristas de Colo Colo protagonizaron incidentes con hinchas de Peñarol en Montevideo

Un grupo de barristas de Colo Colo protagonizaron incidentes de violencia con hinchas de Peñarol en las afueras del Estadio Centenario de Montevideo, en la previa del amistoso por la Serie Río de La Plata.

Según informó la prensa uruguaya, los dos grupos de hinchas se enfrentaron a golpes en las inmediaciones de la tribuna Amsterdam, con los barristas albos lanzando piedras y otros proyectiles.

Por su lado, los aficionados de Peñarol reaccionaron violentamente y fueron a buscar palos y fierros para golpear a los barristas de la Garra Blanca, elevando la tensión en los incidentes.

Sin embargo, todo se disipó tras la intervención de la policía.