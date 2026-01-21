Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.3°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Barristas de Colo Colo protagonizaron incidentes con hinchas de Peñarol en Montevideo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los hechos de violencia ocurrieron en la previa del partido.

[VIDEO] Barristas de Colo Colo protagonizaron incidentes con hinchas de Peñarol en Montevideo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un grupo de barristas de Colo Colo protagonizaron incidentes de violencia con hinchas de Peñarol en las afueras del Estadio Centenario de Montevideo, en la previa del amistoso por la Serie Río de La Plata.

Según informó la prensa uruguaya, los dos grupos de hinchas se enfrentaron a golpes en las inmediaciones de la tribuna Amsterdam, con los barristas albos lanzando piedras y otros proyectiles.

Por su lado, los aficionados de Peñarol reaccionaron violentamente y fueron a buscar palos y fierros para golpear a los barristas de la Garra Blanca, elevando la tensión en los incidentes.

Sin embargo, todo se disipó tras la intervención de la policía. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada