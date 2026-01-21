Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
[VIDEO] Colo Colo pegó primero a Peñarol con un zurdazo de Víctor Méndez
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El volante albo remató de primera tras un centro de Maxi Romero.
Colo Colo pegó primero a Peñarol en el amistoso de la Serie Río de La Plata en el Centenario de Montevideo, con un potente zurdazo de Víctor Méndez tras asistencia de Maximiliano Romero (41').
Revisa el gol de Méndez para Colo Colo: