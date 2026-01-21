[VIDEO] ¡Gresca! Villagra y Arezo se agarraron con todo tras el gol de Peñarol a Colo Colo

Justo después del gol de Peñarol a Colo Colo para el empate 1-1 en la Serie Río de La Plata, una pelea protagonizaron los jugadores Jonathan Villagra y Matías Arezo, terminando ambos expulsados.

Tras una acción defensiva de los albos, Arezo fue a encarar a Villagra y le lanzó dos manotazos en la cara y un golpe de puño, provocando la reacción del defensor de Colo Colo, quien intentó responder, aunque no pudo, ya que de inmediato fue controlado por sus compañeros para calmar la pelea.

La pelea generó un tumulto en la cancha del Centenario, aunque Arturo Vidal, Esteban Pavez y el técnico Fernando Ortiz intentaron calmar la situación.

Incluso ingresó a la cancha la policía uruguaya, aunque la trifulca pudo controlarse sin su intervención, y los jugadores dejaron la cancha para preparar los lanzamientos penales.

Arezo y Villagra, en tanto, fueron expulsados con roja directa.