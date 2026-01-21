[VIDEO] Se viralizó en redes: El insólito penal que pateó Zavala ante Peñarol

Cristián Zavala, puntero de Colo Colo, se viralizó en redes sociales durante la noche de este miércoles debido al insólito penal que pateó en la tanda ante Peñarol en la Serie Río de La Plata.

Zavala, cuando tuvo su turno, la picó, pero sin fuerza, e incluso cayó en el césped antes de terminar en las manos del arquero Washington Aguerre.

Sin embargo, tras el horrible penal que pateó, Zavala salió de la cancha y acusó una lesión en su rodilla, teniendo que ser asistido por el cuerpo médico para dejar la zona.

De momento, Colo Colo no ha entregado parte médico de la lesión del jugador, aunque en redes sociales los comentarios de hinchas fueron duros contra el puntero.