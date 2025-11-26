Segunda sala resolvió de forma definitiva denuncia de La Serena contra Limache por Copa Chile

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó el fallo de la primera instancia y rechazó la denuncia de Deportes La Serena contra Deportes Limache por una supuesta irregularidad reglamentaria en el semifinal de la Copa Chile.

El cuadro papayero había denunciado que los tomateros no habían cumplido con el minutaje obligatorio de jugadores sub 23 en la revancha que se jugó en Quillota, con solo 113 de los 130 minutos que exige el reglamento de la Copa Chile 2025.

Sin embargo, el elenco rojinegro se defendió argumentando que contaba con una autorización expresa de la ANFP para aplicar la bonificación de minutaje correspondiente a su seleccionado nacional, Agustín Arce. El juvenil había sido convocado por la Roja para un amistoso ante Perú, disputado días antes del cruce con los granates.

Por lo tanto, la Segunda Sala decidió "confirmar la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 4 de noviembre de 2025, rechazando, en consecuencia, la denuncia del Club de Deportes La Serena, en contra de Deportes Limache, por supuesta infracción al Artículo 31º de las Bases del Copa Chile, temporada 2025, acaecida en el encuentro disputado entre ambos elencos el día 12 de octubre de 2025".

De esta manera, Deportes Limache jugará la final de la Copa Chile ante Huachipato, en un duelo que definirá un campeón inédito en el torneo.

La fecha y sede de la final aún deben ser informadas de forma oficial por la gerencia de ligas de la ANFP.