Sólo con equipos del Ascenso: La ANFP programó fechas de la Copa Chile 2026

La ANFP dio a conocer este jueves la programación de las dos primeras fechas de las Copa Chile 2026, que arrancará sólo con partidos entre los equipos del Ascenso, ya que se jugará en paralelo en el mismo fin de semana en que arranca la Liga de Primera.

El torneo arrancará con el duelo entre Antofagasta y Cobreloa el 30 de enero, mientras que Unión Española tendrá su debut el domingo 1 de febrero, ante Deportes Recoleta.

Revisa la programación de los partidos:

Fecha 1

Viernes 30 de enero

Deportes Antofagasta vs. Cobreloa. 19:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"

Sábado 31 de enero

Deportes Puerto Montt vs. Deportes Temuco. 18:00 horas . Etsadio Chinquihue

. Etsadio Chinquihue Deportes Copiapó vs. San Luis. 20:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela"

Estadio "Luis Valenzuela" Deportes Santa Cruz vs. Magallanes. 20:00 horas . Estadio "Joaquín Muñoz"

. Estadio "Joaquín Muñoz" Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones

Domingo 1 de febrero

Deportes Recoleta vs. Unión Española. 18:00 horas . Estadio Municipal "Leonel Sánchez"

. Estadio Municipal "Leonel Sánchez" Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers. 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe

Estadio Municipal de San Felipe Curicó Unido vs. Rangers de Talca. 20:30 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Fecha 2

Sábado 7 de febrero

Deportes Temuco vs. Deportes Puerto Montt. 18:00 horas. Estadio "Germán Becker"

Estadio "Germán Becker" Magallanes vs. Deportes Santa Cruz. 18:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo

Estadio Municipal de San Bernardo Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe. 19:00 horas. Estadio "Elías Figueroa"

Estadio "Elías Figueroa" San Luis vs. Deportes Copiapó. 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Estadio "Lucio Fariña" San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique. 20:30 horas. Estadio "Carlos Dittborn"

Domingo 8 de febrero