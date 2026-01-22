Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
Sólo con equipos del Ascenso: La ANFP programó fechas de la Copa Chile 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los partidos se jugarán en paralelo al comienzo de la Liga de Primera.
La ANFP dio a conocer este jueves la programación de las dos primeras fechas de las Copa Chile 2026, que arrancará sólo con partidos entre los equipos del Ascenso, ya que se jugará en paralelo en el mismo fin de semana en que arranca la Liga de Primera.
El torneo arrancará con el duelo entre Antofagasta y Cobreloa el 30 de enero, mientras que Unión Española tendrá su debut el domingo 1 de febrero, ante Deportes Recoleta.
Revisa la programación de los partidos:
Viernes 30 de enero
Sábado 31 de enero
Domingo 1 de febrero
Sábado 7 de febrero
Domingo 8 de febrero