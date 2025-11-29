Erick Pulgar consiguió su segunda Libertadores e igualó un histórico registro para el fútbol chileno

El volante nacional Erick Pulgar volvió a consagrarse con una Copa Libertadores luego de que Flamengo derrotase 1-0 a Palmeiras en la final disputada en el Estadio Monumental de Lima, donde fue titular y disputó todo el compromiso que se definió con gol de Danilo.

Con esta conquista, el antofagastino llegó a dos títulos en este certamen y alcanzó el registro del defensor chileno Benjamín Kuscevic, quien conquistó el torneo con el "Verdao" en 2020 y 2021.

El logro de Pulgar se suma a una corta pero selecta lista de futbolistas chilenos que han levantado la Libertadores fuera del país. El primero fue Ignacio Prieto, campeón en 1971 con Nacional de Montevideo.

Luego vino el mencionado Kuscevic y, más recientemente, Arturo Vidal junto a Mauricio Isla, ambos vencedores junto a Flamengo en 2022, campeonato en el que también participó el propio Pulgar.