Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.5°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Palmarés: Flamengo se convirtió en el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los cariocas conquistaron por cuarta vez el título continental.

Palmarés: Flamengo se convirtió en el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Flamengo, con el chileno Erick Pulgar en sus filas, venció a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025 y se convirtió en el primer tetracampeón brasileño del torneo de clubes más importantes de Sudamérica. 

El cuadro carioca ganó su primera final en 1981, en una recordada final que venció a Cobreloa

La segunda final fue en 2019, también en el Monumental de Lima, en donde los cariocas derrotaron al poderoso River Plate de Marcelo Gallardo.

Y la tercera fue en 2022, en una final contra Atlético Paranaense y con dos chilenos protagonistas, ya el propio Pulgar y Arturo Vidal celebraron con el "Mengao".

La Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante de Conmebol, comenzó a disputarse en 1960 y entre sus campeones hay un equipo chileno, Colo Colo, que conquistó el título en 1991.

Revisa los campeones del torneo:

1960: Peñarol (1)
1961: Peñarol (2)
1962: Santos (1)
1963: Santos (2)
1964: Independiente (1)
1965: Independiente (2)
1966: Peñarol (3)
1967: Racing
1968: Estudiantes de La Plata (1)
1969: Estudiantes de La Plata (2)
1970: Estudiantes de La Plata (3)
1971: Nacional (1)
1972: Independiente (3)
1973: Independiente (4)
1974: Independiente (5)
1975: Independiente (6)
1976: Cruzeiro (1)
1977: Boca Juniors (1)
1978: Boca Juniors (2)
1979: Olimpia (1)
1980: Nacional (2)
1981: Flamengo (1)
1982: Peñarol (4)
1983: Gremio (1)
1984: Independiente (7)
1985: Argentinos Juniors
1986: River Plate (1)
1987: Peñarol (5)
1988: Nacional (3)
1989: Atlético Nacional (1)
1990: Olimpia (2)
1991: Colo Colo
1992: Sao Paulo (1)
1993: Sao Paulo (2)
1994: Vélez Sarsfield
1995: Gremio (2)
1996: River Plate (2)
1997: Cruzeiro (2)
1998: Vasco da Gama
1999: Palmeiras (1)
2000: Boca Juniors (3)
2001: Boca Juniors (4)
2002: Olimpia (3)
2003: Boca Juniors (5)
2004: Once Caldas
2005: Sao Paulo (3)
2006: Inter de Porto Alegre (1)
2007: Boca Juniors (6)
2008: Liga de Quito (1)
2009: Estudiantes (4)
2010: Inter de Porto Alegre (2)
2011: Santos (3)
2012: Corinthians
2013: Atlético Mineiro
2014: San Lorenzo
2015: River Plate (3)
2016: Atlético Nacional (2)
2017: Gremio (3)
2018: River Plate (4)
2019: Flamengo (2)
2020: Palmeiras (2)
2021: Palmeiras (3)
2022: Flamengo (3)
2023: Fluminense
2024: Botafogo
2025: Flamengo (4)

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada