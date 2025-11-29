Palmarés: Flamengo se convirtió en el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores
Los cariocas conquistaron por cuarta vez el título continental.
Los cariocas conquistaron por cuarta vez el título continental.
Flamengo, con el chileno Erick Pulgar en sus filas, venció a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025 y se convirtió en el primer tetracampeón brasileño del torneo de clubes más importantes de Sudamérica.
El cuadro carioca ganó su primera final en 1981, en una recordada final que venció a Cobreloa.
La segunda final fue en 2019, también en el Monumental de Lima, en donde los cariocas derrotaron al poderoso River Plate de Marcelo Gallardo.
Y la tercera fue en 2022, en una final contra Atlético Paranaense y con dos chilenos protagonistas, ya el propio Pulgar y Arturo Vidal celebraron con el "Mengao".
La Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante de Conmebol, comenzó a disputarse en 1960 y entre sus campeones hay un equipo chileno, Colo Colo, que conquistó el título en 1991.
Revisa los campeones del torneo:
1960: Peñarol (1)
1961: Peñarol (2)
1962: Santos (1)
1963: Santos (2)
1964: Independiente (1)
1965: Independiente (2)
1966: Peñarol (3)
1967: Racing
1968: Estudiantes de La Plata (1)
1969: Estudiantes de La Plata (2)
1970: Estudiantes de La Plata (3)
1971: Nacional (1)
1972: Independiente (3)
1973: Independiente (4)
1974: Independiente (5)
1975: Independiente (6)
1976: Cruzeiro (1)
1977: Boca Juniors (1)
1978: Boca Juniors (2)
1979: Olimpia (1)
1980: Nacional (2)
1981: Flamengo (1)
1982: Peñarol (4)
1983: Gremio (1)
1984: Independiente (7)
1985: Argentinos Juniors
1986: River Plate (1)
1987: Peñarol (5)
1988: Nacional (3)
1989: Atlético Nacional (1)
1990: Olimpia (2)
1991: Colo Colo
1992: Sao Paulo (1)
1993: Sao Paulo (2)
1994: Vélez Sarsfield
1995: Gremio (2)
1996: River Plate (2)
1997: Cruzeiro (2)
1998: Vasco da Gama
1999: Palmeiras (1)
2000: Boca Juniors (3)
2001: Boca Juniors (4)
2002: Olimpia (3)
2003: Boca Juniors (5)
2004: Once Caldas
2005: Sao Paulo (3)
2006: Inter de Porto Alegre (1)
2007: Boca Juniors (6)
2008: Liga de Quito (1)
2009: Estudiantes (4)
2010: Inter de Porto Alegre (2)
2011: Santos (3)
2012: Corinthians
2013: Atlético Mineiro
2014: San Lorenzo
2015: River Plate (3)
2016: Atlético Nacional (2)
2017: Gremio (3)
2018: River Plate (4)
2019: Flamengo (2)
2020: Palmeiras (2)
2021: Palmeiras (3)
2022: Flamengo (3)
2023: Fluminense
2024: Botafogo
2025: Flamengo (4)