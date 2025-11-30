Pulgar tras zafar de la expulsión y alzar la Libertadores: El que pestañea pierde

El volante chileno Erick Pulgar abordó con alegría la conquista de la Copa Libertadores 2025 junto a Flamengo y aprovechó de repasar su controversial salvada de la tarjeta roja en el primer tiempo, tras dar un patadón que resultó en la gran polémica de la final ante Palmeiras.

"Si tú juegas una final al cien por ciento, pasa eso. Si la juegas al 10 por ciento, te expulsan. Como la jugué al cien, me quedé en el campo. Aquí el que pestañea pierde. Nada, feliz", expresó en zona mixta a Globo Esporte.

"Cuando vi la marca de los tapones en la falta, fue terrible, jugué al límite de una final", indicó en palabras reproducidas por ESPN.

[VIDEO] Erick Pulgar se salvó de la roja tras grosera patada en la final de la Copa Libertadores #Cooperativa90 https://t.co/HNnSNJV5Pm pic.twitter.com/8axSZVkZDB — Cooperativa (@Cooperativa) November 29, 2025

Más allá de la controversial jugada, Pulgar destacó: "Estoy en mi mejor momento, me siento muy feliz y querido en Brasil, esto es lo que te hace sentir muy bien, la confianza que te da la gente, los primeros años fueron duros porque fue la adaptación, ganarse a la gente de Brasil no es tan fácil".

"Ya estoy pensando en el miércoles porque quiero ganar el torneo de Brasil, y pensar en el Mundial de Clubes. El último tiempo estuve lesionado entonces no tuve tiempo para ir a la selección, el equipo aquí me estaba necesitando", añadió.

A falta de dos fechas, Flamengo está a un paso del Brasileirao pues es puntero con 75 puntos, cinco más que, justamente, Palmeiras.