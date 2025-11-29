Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
[VIDEO] Erick Pulgar se salvó de la roja tras grosera patada en la final de la Copa Libertadores
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El chileno solo recibió tarjeta amarilla.
El chileno solo recibió tarjeta amarilla.
El volante nacional, Erick Pulgar se salvó de la roja tras una dura entrada a Bruno Fuchs cuando la pelota no estaba en juego, en la final de Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.
El chileno quiso interrumpir el juego de sus rivales tras una falta de un compañero y quedó al límite por un planchazo, y el juez argentino Darío Herrera sólo lo amonestó.
Revisa la jugada a continuación:
⚠️🇨🇱 ERICK PULGAR SÓLO FUE AMONESTADO POR ESTE PLANCHAZO EN LA FINAL.pic.twitter.com/6qNnbVmdOb— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 29, 2025