Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Erick Pulgar se salvó de la roja tras grosera patada en la final de la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno solo recibió tarjeta amarilla.

[VIDEO] Erick Pulgar se salvó de la roja tras grosera patada en la final de la Copa Libertadores
El volante nacional, Erick Pulgar se salvó de la roja tras una dura entrada a Bruno Fuchs cuando la pelota no estaba en juego, en la final de Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.

El chileno quiso interrumpir el juego de sus rivales tras una falta de un compañero y quedó al límite por un planchazo, y el juez argentino Darío Herrera sólo lo amonestó.

Revisa la jugada a continuación:

