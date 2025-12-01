[VIDEO] Joven peruano causó furor tras relatar la final de la Libertadores desde un cerro

Cliver Huamán, joven peruano de 15 años conocido como Pol Deportes, se convirtió en sensación mundial después de transmitir la final de la Copa Libertadores desde la cima de un cerro aledaño al Estadio Monumental de Lima.

El adolescente que no logró acreditarse ante Conmebol por su edad, decidió cumplir igual su objetivo y viajó más de 18 horas desde Huampica para estar presente en la definición entre Flamengo y Palmeiras.

Huamán llegó temprano a las inmediaciones del estadio, donde aprovechó de entrevistar a hinchas brasileños antes de que se abrieran las puertas. Luego se dirigió al cerro que tantas veces aparece en las transmisiones oficiales, instaló su celular con un trípode y relató jugada a jugada el partido que terminó 1-0 para el "Mengao".

La grabación, difundida en redes sociales, se viralizó desde el mismo sábado y generó una ola de mensajes de apoyo por su determinación. Incluso, el propio joven planea cubrir los play-offs del fútbol peruano entre Alianza Lima y Sporting Cristal.