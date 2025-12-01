Deportes Concepción anunció récord de público para el duelo con Cobreloa

La ilusión por la campaña de Deportes Concepción en la liguilla del Ascenso ya se empieza a sentir y durante este lunes el cuadro penquista anunció un récord histórico de público para la final de ida ante Cobreloa en el "Ester Roa Rebolledo".

El partido programado para este miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) ya tiene 28 mil entradas vendidas para público local y, según el comunicado compartido por la propia institución, restan que se vendan las últimas 500 para ocupar la Galería Sur.

Con esto, el cuadro "lila" superaría su propio registro de 20 mil espectadores que se contabilizaron en la semifinal de ida contra Deportes Copiapó y que le valió ser el partido con más gente dentro de la categoría de plata.

Además de esto, Deportes Concepción sobrepasará el registro que tiene el viejo estadio Calvo y Bascuñán, donde Deportes Antofagasta derrotó 1-0 a Everton ante la mirada 20.045 controlados que vieron como el elenco "puma" fue campeón de la división un 16 de junio de 2011.