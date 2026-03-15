Deportes Concepción prestó apoyo a futbolistas que sufrieron encerrona en Santiago

Deportes Concepción se pronunció este domingo tras la violenta encerrona que sufrieron sus jugadores Ángel Gillard y Joaquín Larrivey, quienes se encontraban en compañía del volante de Magallanes, Cristóbal Jorquera, además de la esposa de "Bati", Agostina Reinoso, y el hijo de ambos de siete meses de edad.

Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, el cuadro lila detalló que "durante la noche del sábado, nuestros jugadores Joaquín Larrivey, junto a su esposa e hijo, y Ángel Gillard fueron víctimas de un asalto con intimidación mientras se trasladaban por la Costanera Norte, en Santiago, en el automóvil del futbolista de Magallanes, Cristóbal Jorquera".

Desde el León de Collao remarcaron que "nos hemos mantenido en permanente contacto con nuestros jugadores. Afortunadamente, y pese al difícil momento vivido, todos los involucrados se encuentran tranquilos y en buenas condiciones de salud".

Por último, la tienda penquista señaló que además de lamentar lo sucedido "como club estamos acompañando a los integrantes de nuestro plantel y a sus familias, brindándoles todo el apoyo necesario para enfrentar y superar esta compleja experiencia".

Tras realizar la denuncia ante Carabineros, la policía dio con el vehículo BMW 430i Coupé después de una persecución que se extendió desde el enlace de la Autopista Central con Costanera Norte (lugar donde ocurrió el ilícito) y la comuna de San Bernardo. De momento hay un detenido por el hecho delictivo.