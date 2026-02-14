Insólito: Instagram bajó la cuenta de Deportes Limache sin aviso ni opción de reclamo

En vísperas de enfrentar a O'Higgins en la Liga de Primera, Deportes Limache informó que sufrió un sorpresivo baneo de la red social Instagram, que eliminó su perfil verificado.

Según el club, el viernes 13 de febrero recién pasado su cuenta "fue inhabilitada por la aplicación sin motivo alguno y sin derecho a reclamar revisión por nuestra parte", como relataron en un comunicado que inauguró su nuevo perfil (@clubdeporteslimache).

La medida tomó totalmente desprevenido al elenco del Marga Marga, pues cualquier falta a las normas de Instagram —que en contexto de un club deportivo suele ser por derechos de autor en la musicalización de videos— recibe un aviso, advertencia y/o eliminación del contenido en cuestión, siendo el baneo una medida extrema ante reincidencia o infracciones gravísimas.

"Sin duda esta situación es lamentable, debido a que esta red social ha ido en crecimiento con el fin de crear una identidad propia y que tanto la comuna como gente de todo el país pueda conocer un poco más de la historia del club", sumaron.

Desde Limache indicaron que en su inicio desde cero en la app perteneciente a Meta "mantendremos nuestro contenido tal como se ha hecho durante los últimos meses". Cabe aclarar que este revés solo ocurrió en Instagram, manteniéndose intacto su perfil en Facebook.