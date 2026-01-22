Jean Meneses: "El objetivo con Limache es clasificar a una copa internacional"

Después de siete temporadas en el extranjero, el delantero nacional Jean Meneses regresó al fútbol chileno y en su estreno con la camiseta de Deportes Limache marcó un gol aunque su equipo terminó perdiendo por 3-2 ante Deportes Coquimbo en la segunda semifinal de la Supercopa.

Tras el cotejo, el otrora seleccionado chileno valoró su retorno al país: "Me pone muy contento volver a jugar en Chile. Todo esto es por mi familia. Se me dio la oportunidad de venir a Limache y quiero aprovecharla al máximo", dijo antes de referirse al duelo ante el campeón.

"Te queda una sensación con gusto a poco por lo que mostramos, por cómo jugó el equipo. Se nos escapó el partido, pero esto recién comienza y el equipo se vio muy bien", expresó.

Además, destacó su reencuentro con el técnico Víctor Rivero, con quien logró un ascenso a Primera División con San Luis en la temporada 2014-2015.

"Es muy importante, te ayuda demasiado para jugar tranquilo, para desarrollarte de la mejor manera dentro del campo. Creo que hoy se vio reflejado y espero seguir creciendo. Venía de un año donde no había tenido muchos minutos. Estaba el miedo de volver a jugar y que vaya a sentir una molestia o algo, pero creo que me preparé muy bien físicamente para poder jugar. Se vio el otro día con Everton y hoy también se vio de muy buena manera", comentó.

Por último, sobre sus objetivos con Deportes Limache para esta campaña, Meneses sostuvo: "El objetivo principal es clasificar a una copa internacional. Eso de mantener la categoría ya pasó. El equipo está pensando en una competencia internacional y creo que va a ser un bonito año para todos".