Jean Meneses: "El objetivo con Limache es clasificar a una copa internacional"
El futbolista marcó un gol en la caída de su equipo ante Coquimbo Unido.
Después de siete temporadas en el extranjero, el delantero nacional Jean Meneses regresó al fútbol chileno y en su estreno con la camiseta de Deportes Limache marcó un gol aunque su equipo terminó perdiendo por 3-2 ante Deportes Coquimbo en la segunda semifinal de la Supercopa.
Tras el cotejo, el otrora seleccionado chileno valoró su retorno al país: "Me pone muy contento volver a jugar en Chile. Todo esto es por mi familia. Se me dio la oportunidad de venir a Limache y quiero aprovecharla al máximo", dijo antes de referirse al duelo ante el campeón.
"Te queda una sensación con gusto a poco por lo que mostramos, por cómo jugó el equipo. Se nos escapó el partido, pero esto recién comienza y el equipo se vio muy bien", expresó.
Además, destacó su reencuentro con el técnico Víctor Rivero, con quien logró un ascenso a Primera División con San Luis en la temporada 2014-2015.
"Es muy importante, te ayuda demasiado para jugar tranquilo, para desarrollarte de la mejor manera dentro del campo. Creo que hoy se vio reflejado y espero seguir creciendo. Venía de un año donde no había tenido muchos minutos. Estaba el miedo de volver a jugar y que vaya a sentir una molestia o algo, pero creo que me preparé muy bien físicamente para poder jugar. Se vio el otro día con Everton y hoy también se vio de muy buena manera", comentó.
Por último, sobre sus objetivos con Deportes Limache para esta campaña, Meneses sostuvo: "El objetivo principal es clasificar a una copa internacional. Eso de mantener la categoría ya pasó. El equipo está pensando en una competencia internacional y creo que va a ser un bonito año para todos".