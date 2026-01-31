¿Takeshi o Messi? Jean Meneses fue protagonista de los memes tras sus goles a Colo Colo
Publicado:
Fotos Destacadas
La visita de Kast a la megacárcel de Bukele
La formación de la UC para su debut por la Liga de Primera ante La Serena
Antonela Roccuzzo enloqueció a sus seguidores con la camiseta de la selección argentina
Fotos Recientes
¿Takeshi o Messi? Jean Meneses fue protagonista de los memes tras sus goles a Colo Colo
La alegría de Rybakina contrastó con la desazón de Sabalenka en el Abierto de Australia
Marionetas y tradición cultural marcaron la celebración del Año Nuevo Chino en Viña del Mar
Jean Meneses impactó en el debut de Limache ante Colo Colo con un doblete en 15 minutos y de inmediato las redes sociales se inundaron con memes por su rendimiento.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados