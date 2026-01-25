¿Cuándo y dónde ver a Midtjylland frente a Dinamo Zagreb en la Europa League?

Midtjylland del chileno Darío Osorio se medirá ante Dinamo Zagreb en condición de local este jueves 29 de enero por la última jornada de la fase regular de Europa League.

En la anterior fecha, al equipo danés se le escapó el triunfo en la última jugada y empató 3-3 frente a Brann. Los lobos tienen encaminada su clasificación directa a octavos de final, ya que se ubican en el cuarto puesto de la tabla con 16 puntos.

¿Dónde ver a Midtjylland frente a Dinamo Zagreb?

El cotejo está programado para disputarse este jueves a las 17:00 horas (20:00 GMT) y podrás seguirlo por Disney+ Premium.

