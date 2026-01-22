¿Cuándo y dónde ver la visita de Real Betis de Pellegrini a Paok Salónica en la Europa League?

Real Betis, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini, visitará a Paok Salónica este jueves en Grecia, por la séptima fecha de la fase de Liga de la Europa League.

El equipo del Ingeniero llega con una racha de tres triunfos consecutivos y marcha en el cuarto lugar con 14 puntos, por lo que tiene la posibilidad de sellar en esta misma jornada la clasificación directa a los octavos de final.

El encuentro está pactado para las 14:45 horas (17:45 GMT) de este jueves 22 de enero y podrás seguirlo por televisión en la señal de ESPN 3, mientras que en streaming por Disney+.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.