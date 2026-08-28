Juventus y AC Milan protagonizaron los cruces en el sorteo de la Europa League
El certamen no contará con futbolistas chilenos en esta edición.
El certamen no contará con futbolistas chilenos en esta edición.
La Europa League 2026-2027 ya tiene definidos sus compromisos tras el sorteo realizado en el Grimaldi Forum de Mónaco, donde se conocieron los partidos para la fase liga.
Pese a que esta edición no cuente con futbolistas chilenos tras la eliminación del Midtjylland de Darío Osorio y del SK Brann de Niklas Castro en las rondas previas, otros grandes clubes animarán el desarrollo de esta ronda entre el 16 de septiembre y 28 de enero.
Juventus tendrá un exigente calendario donde destacan sus choques ante Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Celta de Vigo, Omonia Nicosia, NEC Nimega y Hapoel Beer-Sheva.
En tanto, AC Milan también protagonizará cruces de primer orden frente a Benfica, Ferencváros, Sunderland y Ararat-Armenia de local, mientras que deberá visitar a Olympiacos, Salzburgo, Bournemouth y Levski Sofía.
Entre otros candidatos de peso, Bayer Leverkusen buscará imponerse ante adversarios como Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, Salzburgo, Dinamo Zagreb, Besiktas, Lech Poznan, Celje y OFI Creta.
Crystal Palace, vigente monarca de la Conference League, tendrá un desafiante camino donde recibirá a Real Sociedad, Sparta Praga, Lech Poznań y Hoffenheim, mientras que le tocará visitar a Olympique de Lyon, Salzburgo, Jagiellonia y Besiktas.
La ruta terminará el 26 de mayo de 2027 en el estadio de Frankfurt, Alemania, escenario elegido para coronar al nuevo campeón de la Europa League.