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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Juventus y AC Milan protagonizaron los cruces en el sorteo de la Europa League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El certamen no contará con futbolistas chilenos en esta edición.

Juventus y AC Milan protagonizaron los cruces en el sorteo de la Europa League
 EFE
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La Europa League 2026-2027 ya tiene definidos sus compromisos tras el sorteo realizado en el Grimaldi Forum de Mónaco, donde se conocieron los partidos para la fase liga.

Pese a que esta edición no cuente con futbolistas chilenos tras la eliminación del Midtjylland de Darío Osorio y del SK Brann de Niklas Castro en las rondas previas, otros grandes clubes animarán el desarrollo de esta ronda entre el 16 de septiembre y 28 de enero.

Juventus tendrá un exigente calendario donde destacan sus choques ante Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Celta de Vigo, Omonia Nicosia, NEC Nimega y Hapoel Beer-Sheva.

En tanto, AC Milan también protagonizará cruces de primer orden frente a Benfica, Ferencváros, Sunderland y Ararat-Armenia de local, mientras que deberá visitar a Olympiacos, Salzburgo, Bournemouth y Levski Sofía.

Entre otros candidatos de peso, Bayer Leverkusen buscará imponerse ante adversarios como Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, Salzburgo, Dinamo Zagreb, Besiktas, Lech Poznan, Celje y OFI Creta.

Crystal Palace, vigente monarca de la Conference League, tendrá un desafiante camino donde recibirá a Real Sociedad, Sparta Praga, Lech Poznań y Hoffenheim, mientras que le tocará visitar a Olympique de Lyon, Salzburgo, Jagiellonia y Besiktas.

La ruta terminará el 26 de mayo de 2027 en el estadio de Frankfurt, Alemania, escenario elegido para coronar al nuevo campeón de la Europa League.

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