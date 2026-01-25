Everton se impuso a Sport Boys y se quedó con el Trofeo Lizárraga en Perú

Everton de Viña del Mar consiguió un importante triunfo en su pretemporada al vencer como visitante por 3-2 a Sport Boys. El equipo chileno se quedó con el Trofeo Lizárraga 2026, arruinando la fiesta del cuadro local en el Estadio "Miguel Grau" del Callao, Perú.

El partido fue intenso y con un marcador cambiante. Los dueños de casa golpearon primero a través de Juan Torres, quien abrió el marcador en la primera mitad, a los 33'. El equipo "Oro y Cielo" no bajó los brazos y encontró la paridad en el inicio del segundo tiempo gracias a una anotación de Cristian Palacios (61').

El cuadro ruletero pasó adelante en el marcador con un golazo de Alan Medina (72'), pero Sport Boys reaccionó rápidamente y Luciano Nequecaur (74') puso el empate 2-2, encendiendo los minutos finales del compromiso amistoso.

Cuando parecía que el trofeo se definiría de otra forma, en el minuto 86' apareció Emiliano Ramos para anotar el definitivo 3-2. El volante conectó un remate certero que silenció el recinto peruano y le entregó la copa al equipo que se prepara para el inicio del torneo chileno.