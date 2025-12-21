"Fantasma" Figueroa lamentó falta de oportunidades para volver al fútbol chileno

El exfutbolista y DT chileno Marco Antonio Figueroa se encuentra buscando un nuevo equipo tras haber dejado la selección de Nicaragua en noviembre, y relató los contactos fallidos para regresar al balompié nacional.

"Mi nombre está ahí, pero no se concreta nada. A mí la verdad, me hubiese encantado llegar a Santiago nuevamente para estar más cerca de mi madre, más cerca de mi hija, mi nieta", señaló en entrevista con Bolavip.

"Las condiciones u oportunidades no se dan. Primero porque ya sabemos todo lo que está pasando en el fútbol chileno por dueños extranjeros, empresarios y todo lo que mueve y todo lo mal hecho. Y por eso se ha reflejado en 12 años, se ha reflejado el mal pasar que tiene nuestro fútbol", sumó.

"Hay que seguir buscando, seguir esperando y que se abra la puerta de un buen proyecto para seguir haciendo lo que me gusta, que es tratar de darle vida a los equipos", añadió.

"Yo la verdad he desechado dos posibilidades de dirigir, porque creo que por lo hecho en estos casi cuatro años en Nicaragua tengo un poquito más de prestigio que antes. Entonces, estoy esperando un proyecto", contó.

Figueroa dijo: "Va a sonar raro, pero yo no me muevo tanto por la cantidad de dinero, sino que me muevo por los proyectos. Si un proyecto es bueno, yo siempre voy a estar cerca porque me gusta ayudar, sobre todo a la gente joven".

El "Fantasma" se mostró orgulloso por su labor de promover juveniles en el equipo nicaragüense: "Lo que más me llena es que esos debuts de jugadores, siguen creciendo y siguen yendo a grandes ligas".