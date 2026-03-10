Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Eden Hazard catalogó a Josep Guardiola como el mejor entrenador de la historia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El exdelantero belga destacó la influencia que tuvo el estratega catalán en la formación de Vincent Kompany en Alemania.

Eden Hazard catalogó a Josep Guardiola como el mejor entrenador de la historia
El exfutbolista belga Eden Hazard catalogó este martes al técnico español Josep Guardiola como el mejor entrenador de todos los tiempos, al analizar el trabajo de su compatriota Vincent Kompany en la banca de Bayern Munich.

Durante una entrevista con la cadena RTBF el antiguo atacante de Real Madrid y Chelsea explicó que el buen rendimiento de Kompany no es una sorpresa, ya que aprendió los conceptos del catalán en Manchester City.

"Pasó muchos años con quien probablemente sea el mejor entrenador de la historia, Josep Guardiola", señaló el exjugador, quien a lo largo de su carrera estuvo bajo el mando de figuras como Carlo Ancelotti, José Mourinho y Zinedine Zidane.

Sobre las capacidades del actual estratega del cuadro bávaro, que actualmente compite en la Liga de Campeones, Hazard destacó su trayectoria previa. "Vivió bastantes experiencias con Manchester City, jugó en Bélgica y en Alemania. Acumuló mucho recorrido, lo sabe todo de fútbol y tiene mentalidad ganadora", afirmó.

Finalmente, el excapitán del seleccionado nacional proyectó el futuro de su amigo y aseguró que en el largo plazo tomará las riendas de Bélgica. Sin embargo, aclaró que por ahora prefiere verlo al frente de clubes de la élite europea.

"Sería un buen seleccionador de los Diablos, eso es seguro al cien por cien. Pero quiero verlo en el día a día con Bayern Múnich o con otro club como Manchester City. Vincent aún no cumplió 40 años, no lo veo en la selección en los próximos cuatro o cinco años", concluyó.

