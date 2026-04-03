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El velorio de Víctor "Pititore" Cabrera en el Estadio "Lucio Fariña"

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Este viernes, San Luis de Quillota realizó el velorio del exfutbolista Víctor "Pititore" Cabrera en el Estadio "Lucio Fariña Fernández".

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