Exfutbolista Francisco Huaiquipán fue detenido en Los Vilos imputado por presunta violación

El exfutbolista profesional Francisco Huaiquipán fue detenido durante la tarde de este miércoles en la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo, tras una orden de captura vigente por su presunta responsabilidad en el delito de violación a una persona mayor de 14 años.

La diligencia policial fue materializada por efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) Metropolitana de la PDI, en el marco de una investigación encabezada por la Fiscalía Metropolitana Sur.

De acuerdo a los primeros antecedentes del caso, el otrora mediocampista de 47 años se encontraba prófugo de la justicia, razón por la cual el 12° Juzgado de Garantía de Santiago emanó una orden judicial para concretar su inmediata aprehensión.

Tras ser localizado y reducido en el balneario de la cuarta región, el "Toqui de La Legua" fue trasladado hasta la capital bajo custodia policial, quedando a disposición de la justicia para enfrentar su respectivo control de detención y posterior formalización durante la mañana de este jueves.

Cabe recordar que el exjugador de Colo Colo ya contaba con antecedentes judiciales: en agosto de 2022 fue condenado a la pena de tres años y un día de presidio bajo la modalidad de libertad vigilada, luego de ser sorprendido intentando ingresar diversas sustancias ilícitas y teléfonos celulares al interior del penal Colina 1.