Exjugador de Borussia Dortmund desclasificó pelea entre Lucas Barrios y Robert Lewandowski

El brasileño Felipe Santana, exdefensa de Borussia Dortmund, desclasificó una pelea que tuvo Lucas Barrios, exdelantero de Colo Colo, con el polaco Robert Lewandowski, cuando eran compañeros en el fútbol alemán.

En esa época, el equipo germano era dirigido por Jürgen Klopp. Barrios se había lesionado jugando por Paraguay en la Copa América y el conflicto ocurrió cuando el delantero concretó su regreso a las canchas.

Según contó Santana en Charla Podcast, Barrios, quien era el goleador del equipo, tenía que entrar en el segundo tiempo y reemplazar a Lewandowski, quien era el titular.

Y fue en ese contexto que se generó la pelea, ya que la "Pantera" se molestó con el ariete europeo porque no lo saludó al realizarse el cambio en dos partidos.

Siempre fiel al relato del brasileño, Barrios estaba molesto y le advirtió que no aguantaría otra "provocación" de Lewandowski: "Si no me saluda hoy, lo agarro".

La situación se repitió, Lewandowski no saludó a Barrios y el exseleccionado paraguayo lo encaró en el camarín, y le dio un golpe en la cara.

"¡En la cara! Yo salté e intentamos separarlos en medio del griterio", relató Santana.

Finalmente, el brasileño contó que Barrios fue multado por el incidente, mientras que Lewandowski tuvo que pagar una cena para el equipo.