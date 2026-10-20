Exjugador de la U vende histórica colección de camisetas por "desapego"

Lucas Aveldaño, exdefensor de Universidad de Chile, sorprendió en redes sociales al anunciar que puso a la venta gran parte de su colección de camisetas de fútbol, reunida durante su extensa trayectoria profesional en Argentina, España y nuestro país.

El futbolista argentino compartió una historia en Instagram con la expresión "des-APEGO", acompañada de un enlace a una plataforma de venta de artículos de segunda mano, donde publicó más de 30 prendas que conservaba de su paso por diferentes clubes y de los intercambios con otros jugadores.

La colección incluye camisetas de Independiente, Colón, San Lorenzo, Banfield y Lanús, además de otras piezas que pertenecieron a distintos protagonistas del fútbol trasandino.

Los precios de las prendas oscilan entre los 60 y los 115 euros, dependiendo del equipo y las características de cada camiseta. Entre las más costosas aparece una de manga larga de Independiente.

Aveldaño tuvo un paso por Universidad de Chile durante la temporada 2019, cuando disputó 17 encuentros y marcó un gol. Posteriormente continuó su carrera en Deportes Iquique, antes de regresar al fútbol español.

El exzaguero también defendió a Racing Club, Belgrano de Córdoba, Mallorca y Tenerife, entre otros equipos, antes de alejarse de la actividad profesional.

Actualmente, Aveldaño está radicado en España y participa en competencias de Hyrox, una disciplina que combina ejercicios de fuerza y carreras de resistencia. Su nueva faceta deportiva ya había llamado la atención de los seguidores chilenos, luego de que se difundieran imágenes de su impactante cambio físico tras su paso por la U.

La decisión de desprenderse de sus recuerdos futbolísticos se conoció este martes a través de medios argentinos, que destacaron la particular iniciativa del exjugador.