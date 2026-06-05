Fernando Cordero se convirtió en abuelo a los 38 años

El exfutbolista chileno Fernando Cordero, recordado por sus pasos por Unión Española, Universidad Católica y Ñublense, se convirtió en abuelo a los 38 años tras el nacimiento de León Ignacio, primer hijo de su hija Javiera, de 17 años.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el popular "Chiki" contó que sus cercanos lo han molestado con el apodo de "Tata Chiki", aunque reconoció que vive el momento con alegría: "Entre las bromas y todo eso sigo tratando de asimilarlo. Mi hija Javiera se portó extraordinario en el parto, pero hay momentos en que pienso en que ayer la tenía en brazos y hoy está dando leche".

Cordero relató que acompañó a su hija al doctor luego de que sufriera un mareo en el colegio y que pidió un test de embarazo al notar cambios físicos, examen que finalmente resultó positivo.

Además, explicó que el nombre de su nieto fue elegido por Javiera y su pololo Alonso, ambos hinchas de Universidad de Chile, y aseguró que su apoyo para ellos es total en esta nueva etapa familiar.