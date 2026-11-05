Fiscalía formalizará a Huaiquipán por violación y abuso sexual reiterado contra tres menores

La Fiscalía Sur informó este jueves que el exfutbolista Francisco Huaiquipán será formalizado por los delitos de abuso sexual y violación reiterada contra tres víctimas, quienes eran menores de edad al momento de los hechos.

Según detalló la fiscal jefa de Género de la Fiscalía Metropolitana Sur, Yazmín Salech, los ilícitos habrían sido perpetrados al interior del círculo familiar del exdeportista en la comuna de San Joaquín, registrándose episodios desde el año 2009 en adelante. Además, se precisó que una de las tres afectadas aún no cumple la mayoría de edad.

El origen de la causa judicial fue abordado por el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisexme) de la PDI, subprefecto Rodrigo Gómez, quien en conversación con el matinal "Contigo en la Mañana", de Chilevisión, explicó que las diligencias comenzaron hace aproximadamente un año.

"La brigada recibió hace cerca de un año una orden de investigar por parte del Ministerio Público en virtud de una denuncia presentada por un hecho de hace varios años atrás. La víctima, ahora adulta, en ese tiempo adolescente, habría sufrido delitos de connotación sexual", relató el jefe policial.

A partir de los peritajes liderados por los detectives, el trabajo investigativo permitió acreditar la presunta participación del otrora jugador de Colo Colo y detectar la existencia de otras dos víctimas dentro de su mismo entorno íntimo.

Huaiquipán, quien se encontraba prófugo y fue capturado la tarde del miércoles en la comuna de Los Vilos, enfrentará durante este jueves su respectiva audiencia de formalización de cargos ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía solicitará la medida cautelar de prisión preventiva.