Gattuso reveló el duro tratamiento que lleva durante 15 años por una enfermedad autoinmune

Gennaro Gattuso, histórico exfutbolista italiano y actual entrenador de Lazio, reveló detalles de la enfermedad autoinmune con la que convive desde hace aproximadamente 15 años y que incluso influyó en su decisión de poner término a su carrera como jugador.

Durante su participación en el Festival dello Sport de Trento, el campeón del mundo con Italia en 2006 explicó que padece miastenia ocular desde los 34 años, afección que provoca debilidad en los músculos responsables del movimiento de los ojos y puede generar visión doble.

"Llevo 15 años tomando cortisona", relató Gattuso, quien explicó que necesita utilizar diariamente el medicamento porque, de lo contrario, aparece la diplopía y su visión deja de funcionar correctamente.

El exvolante de AC Milan recordó que la enfermedad apareció durante la etapa final de su trayectoria como futbolista y aseguró que ha aprendido a convivir con ella. "La acepté, trabajo en ello, soy más fuerte que la enfermedad", manifestó.

Gattuso también reconoció las dificultades que implica mantener el tratamiento durante tantos años y señaló que lleva cerca de siete temporadas sin consumir alcohol. Además, sostuvo que existen pacientes cuya condición puede llegar a ser mucho más incapacitante y afectar severamente su vida cotidiana.

La miastenia gravis ocular es una forma de miastenia en que los músculos que permiten mover los ojos y controlar los párpados se fatigan y debilitan con facilidad. Entre sus síntomas habituales aparecen la visión doble o diplopía y la caída de uno o ambos párpados.

El italiano ya había hecho pública su enfermedad años atrás, cuando durante su etapa como entrenador de Napoli apareció en distintas oportunidades utilizando un parche en uno de sus ojos. Ahora, a los 48 años y al mando de Lazio, volvió a referirse públicamente a una batalla que continúa formando parte de su vida cotidiana.