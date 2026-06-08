Hernán Caputto recordó su violento cruce con "Candonga" Carreño: "Fue un hecho histórico"

Hernán Caputto, exfutbolista y actual entrenador de Coquimbo Unido, se refirió al emblemático incidente que protagonizó junto a Juan "Candonga" Carreño: "Fue un hecho histórico y no me incomoda recordarlo"

El otrora portero de Universidad de Chile aclaró con el podcast Blah! qué: "Jamás le hablé de su exclusión del Mundial de Francia 98. Fue un tema de insultos ahí en la mitad de cancha. Le dije 'Eso te pasa por mala leche', pero no alcancé a decirle las dos últimas letras porque me pegó".

Así mismo, relató un encuentro posterior en 1999: "Nos cruzamos cuando yo estaba en Unión Española y él en Everton. Fue anecdótico; él se acercó a pedirme disculpas y yo le dije: 'Tranquilo Juan, no se enteró nadie'".

Finalmente, Caputto bromeó sobre la potencia del golpe recibido hace más de dos décadas: "Fue al revés, yo le pegué un 'carazo' en la mano".