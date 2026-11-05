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Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Huaiquipán quedó en prisión preventiva por delitos sexuales reiterados a tres adolescentes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Fiscal Jefa de Género de la Fiscalía Metropolitana Sur, Yazmín Salech, logró la medida cautelar.

Huaiquipán quedó en prisión preventiva por delitos sexuales reiterados a tres adolescentes
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El 12° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exfutbolista Francisco Huaiquipán, tras su formalización por delitos de abuso sexual y violación reiterada contra tres víctimas que eran menores de edad al momento de los hechos denunciados.

La decisión fue informada por la Fiscalía Metropolitana Sur, cuya jefa de Género, Yazmin Salech, encabezó la investigación por los presuntos delitos sexuales ocurridos entre 2009 y 2023, que involucran a tres personas del entorno familiar del exjugador de Colo Colo.

La medida cautelar se resolvió luego de que la Fiscalía formalizó a Huaiquipán por los delitos denunciados, tras una investigación que se extendió durante aproximadamente un año y que permitió identificar a tres presuntas víctimas.

El exfutbolista fue detenido el miércoles en Los Vilos, Región de Coquimbo, por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, en cumplimiento de una orden judicial. Posteriormente fue trasladado a Santiago, donde quedó a disposición del tribunal.

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