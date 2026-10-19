Jean Paul Pineda fue detenido por denuncia de violencia contra su expareja en un motel

Jean Paul Pineda, exfutbolista chileno, fue nuevamente detenido por Carabineros durante el domingo 18 de octubre, tras una denuncia por una presunta agresión contra su expareja en un motel de la comuna de San Bernardo.

El incidente ocurrió cerca del mediodía al interior de una habitación del recinto, donde ambos, presuntamente, mantuvieron una discusión. Según informó Teletrece, trabajadoras del establecimiento escucharon gritos y acudieron al lugar, momento en que Pineda escapó, según la acusación.

La mujer presentó una denuncia en la 14ª Comisaría de San Bernardo y fue trasladada a un centro asistencial para constatar lesiones. Posteriormente, el exdelantero fue detenido alrededor de las 17:00 horas y trasladado a dependencias policiales.

El exjugador tiene previsto pasar este lunes a control de detención y ser formalizado por lesiones menos graves y desacato, debido a una presunta orden de alejamiento vigente. La Fiscalía Metropolitana Occidente puede solicitar prisión preventiva. Pineda ya había sido formalizado en diciembre de 2025, cuando quedó con prohibición de acercarse a su expareja y arraigo nacional.

Exesposo de la figura televisiva Faloon Larraguibel, Pineda suma varios episodios judiciales relativos a ese matrimonio, el último en abril pasado, cuando se decretó su arresto nocturno por deudas de pensión de alimentos.