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Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Jean Paul Pineda quedó en prisión preventiva por desacato y lesiones contra su expareja

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exdelantero fue formalizado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Jean Paul Pineda quedó en prisión preventiva por desacato y lesiones contra su expareja
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El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva contra el exfutbolista Jean Paul Pineda.

En la audiencia, el exdeportista fue formalizado por los delitos de desacato y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja, con quien se reunió en un motel durante la tarde del domingo.

A partir de ahí, el Ministerio Público fundamentó la solicitud debido a que Pineda vulneró la orden de alejamiento, la cual estaba vigente desde diciembre de 2025. Incluso, el exjugador ya había sido procesado por el delito de violación de morada hacia la misma afectada.

El tribunal ordenó el ingreso de Pineda a un recinto penitenciario mientras se extienda el plazo de la investigación, sumando un nuevo antecedente penal tras la reclusión nocturna que debió cumplir en abril pasado por deudas de pensión alimenticia.

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