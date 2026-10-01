Luto en el fútbol chileno: Falleció el histórico Caupolicán Peña

El Sindicato de Futbolistas Profesionales informó este jueves el lamentable fallecimiento de Caupolicán Peña, histórico exjugador de Colo Colo y de la selección chilena, a los 96 años.

Peña comenzó su carrera profesional en 1951, jugando por Colo Colo, su único equipo hasta el retiro en 1962.

En ese período, jugó como lateral derecho en el Cacique, ganando los títulos de Primera División en 1953, 1956 y 1960. Además, fue campeón de la Copa Chile en 1960.

También integró la selección chilena, jugando en las clasificatorias para los mundiales de Suiza 1954 y Suecia 1958.

Además de ser futbolista, Peña fue profesor normalista y también hizo historia al ser el primer presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, entre 1960 y 1962.

Su carrera como entrenador empezó en 1964, en Colo Colo, aunque sus principales éxitos como DT fueron en Palestino, siendo campeón de la Copa Chile en 1975 y del Campeonato Nacional en 1978.

También tuvo un paso como seleccionador de Chile en 1977.

Entre otros equipos, dirigió a Ñublense, Green Cross-Temuco, O'Higgins, Huachipato, La Serena, Everton, Unión Española y Audax Italiano, su último equipo en 1984.