Luto en el fútbol chileno: Falleció Miguel "Huevo" Vásquez, exjugador de Santiago Wanderers
El volante logró el ascenso con el "Decano" en el año 1989.
El volante logró el ascenso con el "Decano" en el año 1989.
Durante la mañana de este sábado se comunicó el sensible fallecimiento del exjugador de Santiago Wanderers y otros clubes Miguel "huevo" Vásquez, a los 67 años, quien fue fundamental en el ascenso del "Decano" en 1989.
Diversas páginas partidarias del cuadro de Valparaíso lamentaron la noticia y destacaron su paso por el club entre los años 1989 y 1992, donde logró el ansiado retorno a Primera División y se terminó retirando tras su paso en los "caturros".
Desde la Corporación Santiago Wanderers enviaron sus mensajes de fuerza hacía sus seres queridos: "Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a todos quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha".
También registró pasos en clubes como: Deportes La Serena, Magallanes, Deportes Linares, Unión Santa Cruz y Cobreandino.