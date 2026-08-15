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Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Luto en el fútbol chileno: Falleció Miguel "Huevo" Vásquez, exjugador de Santiago Wanderers

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante logró el ascenso con el "Decano" en el año 1989.

Luto en el fútbol chileno: Falleció Miguel
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Durante la mañana de este sábado se comunicó el sensible fallecimiento del exjugador de Santiago Wanderers y otros clubes Miguel "huevo" Vásquez, a los 67 años, quien fue fundamental en el ascenso del "Decano" en 1989.

Diversas páginas partidarias del cuadro de Valparaíso lamentaron la noticia y destacaron su paso por el club entre los años 1989 y 1992, donde logró el ansiado retorno a Primera División y se terminó retirando tras su paso en los "caturros".

Desde la Corporación Santiago Wanderers enviaron sus mensajes de fuerza hacía sus seres queridos: "Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a todos quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha".

También registró pasos en clubes como: Deportes La Serena, Magallanes, Deportes Linares, Unión Santa Cruz y Cobreandino.

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