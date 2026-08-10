Miguel Ramírez y su difícil presente sin club: Ahora me está tocando bailar con la fea

Miguel Ramírez reconoció que atraviesa un período complejo luego de quedar sin trabajo y aseguró que continúa esperando una oportunidad para regresar a la dirección técnica, mientras busca otras actividades para mantenerse ocupado durante su alejamiento de las bancas.

En conversación con LUN, "Cheíto", extécnico de los descendidos Deportes Iquique y Unión Española, entre otros clubes, explicó cómo enfrenta este momento y reconoció que sigue pendiente de una opción para volver al fútbol. "Me tocó muchas veces bailar con la bonita, pero ahora me está tocando bailar con la fea y esto me distrae la mente", afirmó, junto con señalar que está "a la espera de una nueva opción para reinsertarnos en el fútbol".

Ramírez también contó que durante este período se ha dedicado a elaborar pan de masa madre, afición que comenzó durante la pandemia y que actualmente transformó en un emprendimiento. Prepara alrededor de 25 ó30 panes cada vez que amasa, además de focaccia y ciabatta, y reconoció que no descarta instalar una cafetería donde pueda combinar esta actividad con el fútbol.

El técnico de 59 años mantiene su intención de volver a dirigir y aseguró que continúa siguiendo permanentemente la actividad. "Es imposible que uno se desconecte del fútbol. Veo fútbol todos los fines de semana y estuve pendiente del Mundial", comentó Ramírez mientras espera una nueva posibilidad para regresar a una banca.