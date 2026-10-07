Peric ofreció disculpas por obsceno gesto con compañera periodista

El exarquero y panelista deportivo Nicolás Peric ofreció disculpas públicas a su compañera Francisca Vargas luego de realizar un obsceno gesto dirigido hacia la periodista durante una emisión de un programa radial, registro que posteriormente se viralizó en redes sociales.

"Quiero pedir disculpas a la Fran Vargas por un acto, una actitud que no debió haber sido, que lamentablemente salió al aire. Así que espero que aceptes mis disculpas", expresó Peric al comienzo del programa de Radio Pauta.

Vargas aceptó las palabras del exfutbolista y aclaró la relación que mantienen fuera de cámara. "Obvio que sí. Acepto, las agradezco también, y somos amigos, así que aclaro eso", señaló, mientras Peric respondió que "la Fran Vargas es mi compadre, yo soy su comadre".

El conductor Jorge Hevia también abordó lo ocurrido y remarcó que el gesto no correspondía, independientemente del contexto. "No es válido, no se acepta", afirmó, antes de dar por cerrado el episodio tras las disculpas de Peric y la aceptación de Vargas.