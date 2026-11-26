Rafael Olarra, exdefensor de Universidad de Chile y la selección chilena, generó duras críticas en redes sociales luego de asegurar que los arqueros no son futbolistas, comentario que encontró respuesta en dos protagonistas del Campeonato Nacional.

"Qué estupidez", escribió Tomás Ahumada, guardameta de Audax Italiano, en la publicación de Instagram que recogió los dichos del exzaguero en el programa "Leones Sueltos" de Kraneo TV, espacio que comparte con Diego Rivarola.

"Para mí los arqueros no son jugadores de fútbol, aunque hay algunos que sí son muy buenos para el fútbol", sostuvo Olarra, quien argumentó su postura apuntando a que los porteros tienen un entrenador específico, realizan trabajos diferenciados, pueden utilizar las manos y tienen desplazamientos distintos a los del resto de sus compañeros.

Otro que salió al paso de las declaraciones fue Diego Sánchez, arquero y capitán de Coquimbo Unido, quien le lanzó un desafío al otrora seleccionado nacional: "Sin un arquero en cancha no se podría jugar. O pon un 'futbolista' en el arco a ver cómo te va", escribió.