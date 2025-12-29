Roberto Cereceda sufrió lamentable incendio en su complejo deportivo
El exfutbolista compartió registros de lo sucedido en redes sociales.
El exfutbolista nacional Roberto Cereceda dio a conocer que sufrió un lamentable incendio en su complejo deportivo en la comuna de Maipú.
Tras la catástrofe ocurrida, el exseleccionado chileno compratió en sus redes sociales que el casino y los baños del lugar fueron consumidos por completo por las llamas.
"Fue bastante triste y fuerte ver el lugar en el que tú estás trabajando y creciendo, el sufrir una pérdida así es doloroso", sostuvo.
"Desde la próxima semana contaremos con baños, duchas y una solución provisoria para seguir con la venta de líquidos y atención a nuestros clientes", añadió.
Aun así, se mostró optimista de cara al futuro: "Esto es parte del camino del emprendimiento: Caídas, golpes y la decisión de levantarse más fuerte. Gracias a todos quienes nos han apoyado con mensajes, ánimo y cariño. Seguimos adelante con esfuerzo, perseverancia y fe", sentenció.