Roberto Cereceda sufrió lamentable incendio en su complejo deportivo

El exfutbolista nacional Roberto Cereceda dio a conocer que sufrió un lamentable incendio en su complejo deportivo en la comuna de Maipú.

Tras la catástrofe ocurrida, el exseleccionado chileno compratió en sus redes sociales que el casino y los baños del lugar fueron consumidos por completo por las llamas.

"Fue bastante triste y fuerte ver el lugar en el que tú estás trabajando y creciendo, el sufrir una pérdida así es doloroso", sostuvo.

"Desde la próxima semana contaremos con baños, duchas y una solución provisoria para seguir con la venta de líquidos y atención a nuestros clientes", añadió.

Aun así, se mostró optimista de cara al futuro: "Esto es parte del camino del emprendimiento: Caídas, golpes y la decisión de levantarse más fuerte. Gracias a todos quienes nos han apoyado con mensajes, ánimo y cariño. Seguimos adelante con esfuerzo, perseverancia y fe", sentenció.