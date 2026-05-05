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"Un apuesta es una apuesta": Zlatan Ibrahimović fue rapado por Tom Brady

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A través de su perfil oficial, el exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic compartió una serie de imágenes en la que se ve a Tom Brady, exjugador de la NFL y ganador de 7 títulos de Super Bowl, rasurándole la cabeza con el escrito: "Un apuesta es una apuesta"

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