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Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Zamorano, Bravo, "Matigol" y más: ¿Qué famosos jugarán fútbol en la Teletón 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cruzada solidaria hará correr el balón este fin de semana.

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La Teletón celebrará su edición 2026 este viernes 6 y sábado 7 de noviembre, con una gran serie de actividades que incluirá un cuadrangular de fútbol 7 mixto con destacados exfutbolistas y diversas figuras del espectáculo.

Las exfiguras de La Roja Iván Zamorano, Claudio Bravo y Matías Fernández lideran los otrora futbolistas que dirán presente en el complejo El Uno Campus de Buin, propiedad de Bravo.

Los equipos se completan con actores, influences, figuras de realities y artistas, como Lucila Vit, Skar Labra, Rodrigo Gallina, entre otros. También participará Lucas Nervi, atleta nacional y medallista de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El mini torneo será parte del bloque "tarde", entre las 13:30 y 17:00 horas de este sábado 7 de noviembre.

- Revisa los equipos completos para el fútbol de la Teletón 2026:

Equipo amarillo:

  • Iván Zamorano (Exfutbolista)
  • Lucila Vit (Modelo/Presentadora)
  • Pollo Castillo (Influencer/comediante)
  • "Pincoya" (Figura de TV)
  • Gabriel Mendoza (Exfutbolista)
  • Etienne Bobenrieth (Actor)
  • Jaime Valdés (Exfutbolista)
  • Bray On (Cantante)

Equipo azul:

  • Claudio Bravo (Exfutbolista)
  • Disley Ramos (Influencer/actriz)
  • "Bodoque" (Comediante)
  • Viviana Acevedo (Figura de TV)
  • Julio Jung Duvauchelle (Actor)
  • Manuel Neira (Exfutbolista)
  • Roberto Cereceda (Exfutbolista)

Equipo calipso:

  • Matías Fernández (Exfutbolista)
  • Laura de la Fuente (Influencer)
  • Lucas Nervi (Atleta, lanzamiento del disco)
  • Mariela Montero (Actriz/cantante)
  • Luis Mena (Exfutbolista)
  • Miguel Riffo (Exfutbolista)
  • Rodrigo Gallina (Presentador)

Equipo naranja:

  • Sergio Vargas (Exfutbolista)
  • Skar Labra (Figura de TV)
  • Matías Vega (Actor)
  • Alessia Traverso (Influencer)
  • Oliver Börner (Actor)
  • Rafael Olarra (Exfutbolista)
  • Alejandro Arriagada (Presentador)

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