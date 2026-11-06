Zamorano, Bravo, "Matigol" y más: ¿Qué famosos jugarán fútbol en la Teletón 2026?
La cruzada solidaria hará correr el balón este fin de semana.
La cruzada solidaria hará correr el balón este fin de semana.
La Teletón celebrará su edición 2026 este viernes 6 y sábado 7 de noviembre, con una gran serie de actividades que incluirá un cuadrangular de fútbol 7 mixto con destacados exfutbolistas y diversas figuras del espectáculo.
Las exfiguras de La Roja Iván Zamorano, Claudio Bravo y Matías Fernández lideran los otrora futbolistas que dirán presente en el complejo El Uno Campus de Buin, propiedad de Bravo.
Los equipos se completan con actores, influences, figuras de realities y artistas, como Lucila Vit, Skar Labra, Rodrigo Gallina, entre otros. También participará Lucas Nervi, atleta nacional y medallista de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
El mini torneo será parte del bloque "tarde", entre las 13:30 y 17:00 horas de este sábado 7 de noviembre.
Equipo amarillo:
Equipo azul:
Equipo calipso:
Equipo naranja: