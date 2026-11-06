Zamorano, Bravo, "Matigol" y más: ¿Qué famosos jugarán fútbol en la Teletón 2026?

La Teletón celebrará su edición 2026 este viernes 6 y sábado 7 de noviembre, con una gran serie de actividades que incluirá un cuadrangular de fútbol 7 mixto con destacados exfutbolistas y diversas figuras del espectáculo.

Las exfiguras de La Roja Iván Zamorano, Claudio Bravo y Matías Fernández lideran los otrora futbolistas que dirán presente en el complejo El Uno Campus de Buin, propiedad de Bravo.

Los equipos se completan con actores, influences, figuras de realities y artistas, como Lucila Vit, Skar Labra, Rodrigo Gallina, entre otros. También participará Lucas Nervi, atleta nacional y medallista de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El mini torneo será parte del bloque "tarde", entre las 13:30 y 17:00 horas de este sábado 7 de noviembre.

- Revisa los equipos completos para el fútbol de la Teletón 2026:

Equipo amarillo:

Iván Zamorano (Exfutbolista)

Lucila Vit (Modelo/Presentadora)

Pollo Castillo (Influencer/comediante)

"Pincoya" (Figura de TV)

Gabriel Mendoza (Exfutbolista)

Etienne Bobenrieth (Actor)

Jaime Valdés (Exfutbolista)

Bray On (Cantante)

Equipo azul:

Claudio Bravo (Exfutbolista)

Disley Ramos (Influencer/actriz)

"Bodoque" (Comediante)

Viviana Acevedo (Figura de TV)

Julio Jung Duvauchelle (Actor)

Manuel Neira (Exfutbolista)

Roberto Cereceda (Exfutbolista)

Equipo calipso:

Matías Fernández (Exfutbolista)

Laura de la Fuente (Influencer)

Lucas Nervi (Atleta, lanzamiento del disco)

Mariela Montero (Actriz/cantante)

Luis Mena (Exfutbolista)

Miguel Riffo (Exfutbolista)

Rodrigo Gallina (Presentador)

Equipo naranja: