Tópicos: Deportes | Fútbol | FIFA

FIFA construirá dos canchas de fútbol para niños en Palestina con financiación de Suiza

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La iniciativa busca ofrecer entornos seguros para la infancia y es parte de un proyecto de mayor alcance para reparar las infraestructuras deportivas en Palestina e Israel.

FIFA construirá dos canchas de fútbol para niños en Palestina con financiación de Suiza
La FIFA anunció la construcción de dos minicampos de fútbol en Cisjordania, los cuales estarán destinados a los niños palestinos y contarán con una financiación de 120.000 francos suizos (unos 128.000 euros) aportados por el Gobierno de Suiza. Esta alianza marca el inicio de un proyecto de mayor alcance para respaldar el deporte en la región.

Según un comunicado del máximo organismo del fútbol mundial, el plan contempla la instalación de un total de diez minicampos en los territorios de Palestina e Israel, con el objetivo de ofrecer "entornos seguros a los niños y favorecer tanto la inclusión como su desarrollo personal".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó la iniciativa como un "momento histórico". "No representan solo una infraestructura, sino también un mensaje de solidaridad y la convicción de que el fútbol puede acercar a las comunidades incluso en los contextos más difíciles", señaló. Además, agradeció profundamente la contribución del gobierno suizo.

Esta medida se enmarca en la promesa que el propio Infantino realizó en una cumbre por la paz en Egipto en octubre pasado, donde se comprometió a que la FIFA trabajaría para recuperar las instalaciones deportivas en Gaza y Palestina. El objetivo a largo plazo de la organización es habilitar al menos mil minicampos en todo el mundo para el año 2030.

