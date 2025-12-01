La Roja femenina buscará cerrar el año con un vital triunfo ante Paraguay en la Liga de Naciones
El combinado nacional ocupa el sitio de repechaje al ir tercero en la clasificación.
La Roja femenina tendrá su último desafío del año este martes cuando reciba a Paraguay, desde las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Conmebol.
El equipo de Luis Mena tendrá que ajustar muchas cosas tras la caída 3-1 frente a su símil de Perú debido a que su rival llega con el envión anímico, esto tras imponerse 1-0 ante Uruguay para tener así sus primeros tres puntos en la tabla.
Actualmente, el combinado nacional es tercero con cuatro unidades y ocupa junto a Ecuador el puesto de repechaje para el Mundial Femenino 2027: Un triunfo sería vital para alcanzar a Colombia (7) y a Venezuela (5) que lideran en los dos primeros puestos que otorgarán los boletos directos a la cita planetaria.
El historial entre ambas selecciones está igualado, con siete enfrentamientos y tres triunfos por lado, aunque Paraguay ganó el último cruce por la Copa América 2025 con solitario gol de Camila Arrieta.
Con la transmisión en los canales de Chilevisión junto a Fanatiz, todos los detalles y la acción podrás seguirlos en Cooperativa.cl.