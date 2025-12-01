La Roja femenina buscará cerrar el año con un vital triunfo ante Paraguay en la Liga de Naciones

La Roja femenina tendrá su último desafío del año este martes cuando reciba a Paraguay, desde las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Conmebol.

El equipo de Luis Mena tendrá que ajustar muchas cosas tras la caída 3-1 frente a su símil de Perú debido a que su rival llega con el envión anímico, esto tras imponerse 1-0 ante Uruguay para tener así sus primeros tres puntos en la tabla.

Actualmente, el combinado nacional es tercero con cuatro unidades y ocupa junto a Ecuador el puesto de repechaje para el Mundial Femenino 2027: Un triunfo sería vital para alcanzar a Colombia (7) y a Venezuela (5) que lideran en los dos primeros puestos que otorgarán los boletos directos a la cita planetaria.

El historial entre ambas selecciones está igualado, con siete enfrentamientos y tres triunfos por lado, aunque Paraguay ganó el último cruce por la Copa América 2025 con solitario gol de Camila Arrieta.

Con la transmisión en los canales de Chilevisión junto a Fanatiz, todos los detalles y la acción podrás seguirlos en Cooperativa.cl.