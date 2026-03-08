Solicitan a Australia otorgar asilo político a futbolistas de Irán que participan en la Copa de Asia

Casi 47.000 personas firmaron una petición que solicita al gobierno de Australia conceder "asilo político" a las jugadoras de la selección de fútbol de Irán que participan en la Copa de Asia.

Las organizaciones comunitarias y grupos de la sociedad civil firmantes reclamaron al Gobierno "garantizar que ningún miembro de la selección nacional femenina de fútbol de Irán abandone Australia mientras persistan temores creíbles por su seguridad".

La solicitud está dirigida al ministro de Interior e Inmigración, Tony Burke, y expresa la "preocupación por la seguridad y el bienestar" que pueden sufrir las deportistas en su regreso a Irán.

Esta inquietud se basa a la postura de las jugadoras de no cantar el himno nacional el pasado lunes, durante su debut en la competición en un partido contra el combinado de Corea del Sur, en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

"Tras el partido, los medios estatales iraníes condenaron públicamente a las jugadoras con dureza, calificando su conducta de traición en tiempos de guerra y exigiendo que se les tratara como traidoras", se puede leer en la petición.

La selección de Irán tiene previsto medirse este domingo 8 de marzo a Filipinas en la tercera y última jornada de la fase de grupos.